Гастротуризм набирает обороты в Испании

Гастрономическая составляющая играет важную роль при выборе направления для путешествия, а в последнее время гастротуризм выделился в отдельную отрасль и набирает всё большую популярность в Испании.

Как сообщается в Исследовании о гастрономическом туризме 2018 года, подготовленном The Blueroom Project, 40% экспертов сходятся во мнении, что гастрономический фактор может повысить привлекательность туристического направления до 50%. При этом 20% опрошенных профессионалов назвали ещё более высокие цифры.

В исследовании подчёркивается, что 44% испанских туроператоров уже предлагают гастротуры, а среди остальных 24% собираются запустить такие предложения.

43% специалистов также сообщают, что главным каналом продаж по-прежнему остаётся личное общение с клиентом, в то время как 41% заявили, что продвигают свои продукты через интернет.

В числе самых востребованных гастрономических направлений Испании названы Страна Басков, Галисия, Андалусия, Каталония, Астурия и Риоха.

В исследовании также приводится портрет среднестатистического гастротуриста в Испании. Его возраст составляет от 36 до 55, он обычно путешествует в паре, предпочитает короткие поездки на 2-3 дня, и тратит на гастротур от 100 до 1000 евро.