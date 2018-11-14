Умная колонка Alexa сможет проверять состояние рейсов Vueling

Авиакомпания Vueling объявила о запуске новой функции для проверки рейса. Vueling Estado de Vuelos доступна с помощью смарт-ассистента Alexa от компании Amazon, который недавно появился на испанском рынке.

Алекса взаимодействует с пользователями с помощью голосового управления и специальной колонки. В ответ на запрос виртуальный ассистент предоставит информацию о рейсах авиакомпании в режиме реального времени. Система предоставляет доступ к такой информации как статус рейса, время вылета или прилёта и номер терминала аэропорта.

Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо скачать приложение и подключить умную колонку Echo.

Использование системы Alexa – одно из нововведений в рамках обновленной стратегии компании Vueling For You, направленной на повышение клиентоориентированности. С помощью виртуальных помощников, компания рассчитывает сделать полёт более удобным и приятным для пассажиров.