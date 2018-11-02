Женералитат выпустил видеоигру о Каталонии

В Каталонии создали видеоигру с использованием виртуальной реальности для продвижения региона как туристического направления.

VR-игра Legends of Catalonia является частью промо-кампании каталонского правительства, направленной на привлечение иностранных туристов, в особенности американцев, которые всё чаще выбирают регион для отдыха. В проект уже вложено 1,4 млн евро.

Виртуальная реальность позволяет познакомиться с историей и достопримечательностями региона в игровой форме. Игра рассчитана на 50 минут. Её разработкой занималась команда из 40 специалистов разных профилей из США, Колумбии, Великобритании и Испании. Продукт был создан за 3 месяца и поступит в продажу с 5 ноября.

По сюжету игрок должен разблокировать шесть медалей, которые открывают доступ к секретному дневнику Сан-Жорди, а на помощь ему приходят персонажи-знаменитости: бывший игрок ФК «Барселона» Карлес Пуйоль, альпинистка Эдурне Пасабан и шеф-повара братья Рока.

Действие игры разворачивается в знаковых местах Каталонии, включая Римский амфитеатр Таррагоны, Собор Сеу-Велья в Льейде, гору Монсеррат, «далианский» Кадакес, рынок Сан-Антони и Собор Саграда-Фамилия в Барселоне.

На презентации игры, состоявшейся на этой неделе, присутствовали представителей совета предпринимательства и технологий правительства Каталонии и Каталонского агентства по туризму. Они дали высокую оценку продукту, который, по их словам, объединил в себе такие элементы как предпринимательство и инновации. Власти заявили, что необходимо адаптироваться к новым потребительским привычкам пользователей, в том числе применяя геймификацию.

Авторы идеи подчёркивают, что эта кампания является уникальной, поскольку до этого нигде в мире государственные органы не использовали такой формат для развития туризма.