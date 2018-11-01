Туризм больше не главная проблема жителей Барселоны

Туризм перестал быть самой главной проблемой для Барселоны. В настоящее время жителей каталонской столицы гораздо больше волнует жилищный вопрос.

По данным Муниципальной службы, 12,8% горожан больше всего озабочены доступностью жилья, в особенности стоимостью аренды, что почти вдвое выше по сравнению с прошлогодними показателями. При этом отмечается, что на начальном этапе работы текущей городской администрации число недовольных жилищным сектором составляло 2%, а при предыдущем мэре – 1%.

Туризм назвали главной городской проблемой 10,3% опрошенных, что на пять пунктов меньше, чем в прошлом году. Тройку раздражающих элементов Барселоны завершает дорожное движение (7,4%).

В политической ситуации первоочередную проблему видят 5,8%. Столько же респондентов оказались недовольны безопасностью в городе, причём этот показатель заметно меняется, в зависимости от района: в Сьютат-Велья он превышает 21%, в Ноу-Баррис составляет 17,4%, в Сан-Андреу – 13,4% в Сантс-Монжуик – 11,2%.

На личном уровне жители Барселоны больше всего обеспокоены безработицей и условиями труда (14,6%). При этом по сравнению с предыдущим опросом неудовлетворённость по этим показателям снизилось почти на 3%. Положение Каталонии в Испании считают главной личной проблемой более 9% горожан, что на 6,7% больше чем в годом ранее.

В целом, около 35% жителей заявили, что город стал лучше, 23% не заметили каких-либо изменений, а почти 40% считают, что ситуация в городе ухудшилась.

Общая удовлетворённость жизнью в Барселоне составляет 7,8 из 10. При этом горожане дали высокую оценку пожарной службе (8,3), библиотекам (8) и общественным центрам (7,7). По 7,5 баллов получили метро, муниципальные рынки, культурные мероприятия, трамваи и уборка мусора.