Испанию посетили 66 млн туристов за 9 месяцев

Число иностранных туристов, побывавших в Испании за первые девять месяцев 2018 года, не изменилось по сравнению с прошлым годом и составило 66,2 млн человек. При этом расходы туристов выросли на 2,5%.

По данным Национального института статистики (INE), в сентябре число туристов из-за рубежа увеличилось на 0,5% до 8,9 млн человек.

Как показал Опрос о туристических расходах (Egatur), за девять месяцев нынешнего года иностранцы оставили в Испании на 2,5% больше денег, чем за такой же период 2017 года. В общей сложности их расходы составили 71,8 млн евро.

В сентябре совокупные траты иностранных туристов выросли на 9,7% до 9,5 млн евро, а средние расходы на человека в этом месяце составили 1069 евро, что на 0,2% больше чем в прошлом году. Ежедневные расходы увеличились на 3% до 147 евро. В период за девять месяцев 2018 года эти показатели составили 1084 евро и 146 евро, соответственно.

Продолжительность поездки в среднем составила 7,3 дня, что на 0,2 ниже чем годом ранее. Число приехавших на один день без ночёвки выросло на 3,9%, а туристов, которые проводят более 15 дней в стране, стало меньше на 4,5%.

Кроме того, статистика говорит о сокращении туристического потока из Великобритании на 3%, хотя британцы продолжают лидировать по числу визитов в Испанию, которое за указанный период составило 15 млн. В топ-3 также традиционно входит Франция (9,4 млн туристов) и Германия (9,1 млн туристов). В то же время число французских туристов выросло на 0,6%, а немецких – сократилось на 5,4%. Туристический поток из России увеличился на 5,3%.

Каталония остаётся самым популярным направлением среди иностранцев. С начала года её посетило 15,4 млн человек. Тем не менее, это на 2,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За Каталонией по популярности следуют Балеарские (12,2 млн туристов) и Канарские (10,1 млн туристов) острова.