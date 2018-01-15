Заведения в West End на Ибице будут закрываться раньше

Один из самых известных развлекательных районов на Ибице – West End в Сант-Антони-Портмани, в следующем сезоне ожидают изменения. Район был включён в Специальную зону акустической защиты, и отныне все расположенные здесь заведения должны будут закрываться не позднее 03:00, а террасы будут работать до 23:00.

С помощью этих мер городские власти намерены улучшить имидж проблемного района. В то же время, изменения в расписании работы вызвали недовольство и критику, в особенности со стороны предпринимателей.

В мэрии отмечают готовность к диалогу и рассмотрению предложений о содействии предпринимателям, которых коснулись ограничения, подчёркивая при этом, что такое содействие ни в коем случае не будет выражаться в материальной помощи.

Заведениям дали шесть месяцев на звукоизоляцию помещений. Кроме того, в них в обязательном порядке должны будут появиться ограничители уровня звука. Предел акустического загрязнения был установлен в West End на уровне 55 децибел в нерабочие часы, в то время как средний уровень летом здесь составляет 85,9 децибел.