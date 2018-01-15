Список праздничных дней в Испании в 2018 году

В 2018 году испанцев ждут 10 национальных праздничных дней, а также ряд дополнительных выходных регионального уровня. Как сообщает Официальный государственный бюллетень (BOE), вся страна будет отдыхать (или уже отдохнула) в следующие дни:
1 января (понедельник): Новый год
6 января (суббота): Праздник волхвов
30 марта: Великая пятница
1 мая (вторник): День труда
15 августа (среда): Вознесение Девы Марии
12 октября (пятница): День испанской нации
1 ноября (четверг): День всех святых
6 декабря (четверг): День Конституции
8 декабря (суббота): Непорочное зачатие Девы Марии - по всей стране за исключением Канарских островов
25 декабря (вторник): Рождество
Помимо вышеперечисленных дат, власти каждой из испанских автономий определили список выходных регионального масштаба, который в этом году выглядит так:
Андалусия:
28 февраля (среда): День Андалусии
29 марта: Великий четверг
Арагон:
29 марта: Великий четверг
23 апреля (понедельник): День святого Георгия и День Арагона
Астурия
29 марта: Великий четверг
8 сентября (суббота): День Астурии
Балеарские острова
1 марта (четверг): День Балеарских островов
29 марта: Великий четверг
2 апреля: Пасхальный понедельник
Страна Басков
29 марта: Великий четверг
2 апреля: Пасхальный понедельник
Канарские острова
29 марта: Великий четверг
30 мая (среда): День Канарских островов
Кантабрия
28 июля (суббота): День Кантабрии
15 сентября (суббота): День покровительницы Кантабрии – Девы Марии Благоявленной
Кастилия – Ла-Манча
29 марта: Великий четверг
31 мая (четверг): День Кастилии – Ла-Манчи
Кастилия и Леон
29 марта: Великий четверг
23 апреля: День Кастилии и Леона
Каталония
2 апреля: Пасхальный понедельник
11 сентября (вторник): Национальный день Каталонии
26 декабря (среда): День святого Стефана
Сеута
29 марта: Великий четверг
22 августа (среда): Ид аль-Адха
Эстремадура
29 марта: Великий четверг
8 сентября (суббота): День Эстремадуры
Галисия
29 марта: Великий четверг
17 мая (четверг): День галисийской литературы
25 июля (среда): День апостола Иакова (Сантьяго) и День Галисии
Риоха
29 марта: Великий четверг
9 июня (суббота): День Риохи
Мадрид
29 марта: Великий четверг
2 мая (среда): День мадридского региона
Мелилья
2 января (понедельник) – день после Нового года
29 марта: Великий четверг
22 августа (среда): Ид аль-Адха
Мурсия
19 марта (понедельник): День святого Иосифа
29 марта: Великий четверг
9 июня (суббота): День Мурсии
Наварра
29 марта: Великий четверг
2 апреля: Пасхальный понедельник
Валенсия
19 марта (понедельник): День святого Иосифа
2 апреля: Пасхальный понедельник
9 октября (понедельник): День Валенсии
Помимо всех вышеперечисленных дат, каждый муниципалитет страны также самостоятельно назначает еще два выходных – в зависимости от того, на какие числа выпадают дни их святых-покровителей.Темы: Туризм