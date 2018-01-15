Список праздничных дней в Испании в 2018 году

В 2018 году испанцев ждут 10 национальных праздничных дней, а также ряд дополнительных выходных регионального уровня. Как сообщает Официальный государственный бюллетень (BOE), вся страна будет отдыхать (или уже отдохнула) в следующие дни:

1 января (понедельник): Новый год

6 января (суббота): Праздник волхвов

30 марта: Великая пятница

1 мая (вторник): День труда

15 августа (среда): Вознесение Девы Марии

12 октября (пятница): День испанской нации

1 ноября (четверг): День всех святых

6 декабря (четверг): День Конституции

8 декабря (суббота): Непорочное зачатие Девы Марии - по всей стране за исключением Канарских островов

25 декабря (вторник): Рождество

Помимо вышеперечисленных дат, власти каждой из испанских автономий определили список выходных регионального масштаба, который в этом году выглядит так:

Андалусия:

28 февраля (среда): День Андалусии

29 марта: Великий четверг

Арагон:

29 марта: Великий четверг

23 апреля (понедельник): День святого Георгия и День Арагона

Астурия

29 марта: Великий четверг

8 сентября (суббота): День Астурии

Балеарские острова

1 марта (четверг): День Балеарских островов

29 марта: Великий четверг

2 апреля: Пасхальный понедельник

Страна Басков

29 марта: Великий четверг

2 апреля: Пасхальный понедельник

Канарские острова

29 марта: Великий четверг

30 мая (среда): День Канарских островов

Кантабрия

28 июля (суббота): День Кантабрии

15 сентября (суббота): День покровительницы Кантабрии – Девы Марии Благоявленной

Кастилия – Ла-Манча

29 марта: Великий четверг

31 мая (четверг): День Кастилии – Ла-Манчи

Кастилия и Леон

29 марта: Великий четверг

23 апреля: День Кастилии и Леона

Каталония

2 апреля: Пасхальный понедельник

11 сентября (вторник): Национальный день Каталонии

26 декабря (среда): День святого Стефана

Сеута

29 марта: Великий четверг

22 августа (среда): Ид аль-Адха

Эстремадура

29 марта: Великий четверг

8 сентября (суббота): День Эстремадуры

Галисия

29 марта: Великий четверг

17 мая (четверг): День галисийской литературы

25 июля (среда): День апостола Иакова (Сантьяго) и День Галисии

Риоха

29 марта: Великий четверг

9 июня (суббота): День Риохи

Мадрид

29 марта: Великий четверг

2 мая (среда): День мадридского региона

Мелилья

2 января (понедельник) – день после Нового года

29 марта: Великий четверг

22 августа (среда): Ид аль-Адха

Мурсия

19 марта (понедельник): День святого Иосифа

29 марта: Великий четверг

9 июня (суббота): День Мурсии

Наварра

29 марта: Великий четверг

2 апреля: Пасхальный понедельник

Валенсия

19 марта (понедельник): День святого Иосифа

2 апреля: Пасхальный понедельник

9 октября (понедельник): День Валенсии

Помимо всех вышеперечисленных дат, каждый муниципалитет страны также самостоятельно назначает еще два выходных – в зависимости от того, на какие числа выпадают дни их святых-покровителей.