Снег и наледь парализовали движение в некоторых районах Испании

Сложная ситуация на дорогах Испании, вызванная снегопадами и обледенением полотна, постепенно нормализуется, сообщает телерадиокомпания RTVE. По сведениям Генерального управления дорожного движения (DGT), в настоящее время по всей стране закрыто 17 дорог и горных перевалов. В основном это касается второстепенных дорог Кастилии и Леона, а также Астурии, Касереса, Кантабрии, Гранады, Уэски, Риохи и Наварры. Кроме того, еще в 26 точках национальной дорожной сети обязательным требованием является использование цепей, а в провинции Малага движение затруднено из-за дождей.

Представители DGT рекомендуют водителям проверять ситуацию на тех или иных трассах перед отправлением и избегать поездок по тем из них, где движение затруднено, до тех пор, пока не станет ясной дальнейшая динамика. Помимо этого, они призывают избегать обгона и следовать по полосам, на которых нет снега.

В субботу из-за непогоды также было закрыто множество трасс и шоссе, а на некоторых из них действовали ограничения для движения грузовиков.

Наряду с этим, из-за наледи на буксовой системе в воскресенье днем пассажиров поезда Alvia, следовавшего по маршруту Хихон-Мадрид-Аликанте, в Леоне пересадили в другой состав, который доставил их в пункт назначения.