Выходные на курорте Сьерра-Невада: 116 трасс, ночной спуск и турнир по слалому

В эти выходные горнолыжный курорт Сьерра-Невада предлагает своим гостям почти 100 километров пригодных для катания трасс, а также обширную спортивно-развлекательную программу, сообщает газета ABC. В субботу и воскресенье будет работать 21 подъемник и 116 трасс. Благодаря снижению температур система производства искусственного снега вновь была приведена в действие.

В субботу лыжники смогли поучаствовать в ночном спуске по трассе El Río, подняться в верхнюю точку которой можно будет на подъемнике Al-Andalus. Он также ведет к точке, где состоится мастер-класс по астрономическим наблюдениям "Полная луна".

В воскресенье в 7:30 гости курорта смогут принять участие в программе "Первые следы" и прокатиться по трассе протяженностью 10 километров, пока станция еще закрыта для широкой публики.

Помимо этого, в субботу и воскресенье в Сьерра-Неваде проходит второй этап Кубка Андалусии за трофей Club Monachil по слалому и гигантскому слалому для лыжников младше 14 и 16 лет.