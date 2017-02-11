На рынке Бокерия станет меньше туристов и готовой еды

Власти Барселоны напомнили, что рынок Бокерия создан не для туристов, а для местных жителей. Мэрия Барселоны обнародовала новый план эксплуатации рынка, призванный снизить влияние туризма и поспособствовать развитию коммерции шаговой доступности, сообщают информационные агентства Каталонии. За период до 2019 года власти также планируют вложить 3,5 миллиона евро в перепланировку рынка, для чего в начале следующего года он закроется на несколько дней. Помимо этого, администрация примет ряд мер по борьбе со скоплениями народа и торговле готовой едой.

По словам советника по вопросам рынков Мерседес Бальярин, мэрия запретит "замаскированные бары, организованные таким образом, чтобы клиенты могли на месте съесть приобретенное". Все продавцы, в свою очередь, должны будут соблюдать баланс между свежими и приготовленными продуктами, процентное соотношение которых также будет регламентировано. Традиционные нарезанные фрукты, например, необходимо будет завернуть и заклеить. "Мы хотим затруднить употребление продуктов прямо на рынке и помешать людям ходить по Бокерии с едой", - заявила Бальярин.

Кроме того, еще до начала Страстной недели, которая в этом году приходится на середину апреля, планируется расширить ограничение на групповые посещения для коллективов численностью более 15 человек по пятницам и субботам. С апреля 2015 года в эти дни им запрещалось приходить по вечерам, однако теперь эта мера будет действовать в течение всего дня. Для контроля за соблюдением этих нормативов городская администрация усилит частную охрану и наймет гражданских агентов.

Все вышеупомянутые инициативы должны будут быть включены в поправки к регламенту, регулирующему деятельность рынков. Их планируется одобрить в течение следующих 6 месяцев.

Представители администрации заявили, что власти решили сохранить знаменитую Бокерию как "муниципальный рынок, куда жители Барселоны ходят за покупками", для чего необходимо избежать превращения торговых точек в заведения ресторанного характера.