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          Новости Испании » Новости » Туризм » 11 марта закроется старейший в Барселоне английский паб
          Red LionRed Lion

          11 марта закроется старейший в Барселоне английский паб

          23:26 13.02.2017

          11 марта закроется старейший в Барселоне английский паб Red Lion, основанный в 60-е годы прошлого столетия англичанином по фамилии Робин. Новые условия аренды помещения оказались неподъемными для нынешнего владельца заведения Жофре Пруны.

          В первые годы существования бара его клиентами были в основном солдаты британского флота и американцы, которые сходили на берег в местном порту. Сейчас его посещают любители британской культуры и местная молодежь. 

          На протяжении нескольких месяцев Пруна вел переговоры с владельцами помещения, но в итоге он был вынужден сдаться. В марте 2008 года он приобрел лицензию у ее прежнего хозяиа Рамона Вильяро и подписал договор аренды, условия которого с трудом позволяли предпринимателю держаться на плаву: "В первые два года паб не приносил прибыли, и меня содержала моя супруга. В последующие семь лет я получал зарплату в размере 1 000 евро в месяц", рассказывает Пруна. 

          За девять лет работы он вложил массу времени и сил в реставрацию мебели и запуск новых проектов по привлечению клиентов: владелец включил в меню десятки сортов крафтового пива, активно занимался раскруткой в социальных сетях, сотрудничал с несколькими районными организациями и сделал бар местом встреч болельщиков футбольного клуба Athletic Club de Bilbao. Сейчас, когда все эти инициативы должны были начать приносить свои плоды, заведение придется закрыть. Пруна не называет конкретных цифр, но говорит, что предложенная ему стоимость аренды оказалась "неподъемной". Свою позицию собственник обозначил ясно: "Кризис закончился; такова моя новая цена". Пруна уже выставил на продажу мебель из бара, чтобы вернуть часть инвестиций. 

          Red Lion – не первое знаковое место в районе Лес-Кортс, закрывшееся в последние годы: так, в январе 2015 года по окончании срока действия Закона о городской аренде закрылись многие исторические заведения, владельцы которых до этого оплачивали помещения по старой цене. Самой заметной потерей стала кондитерская Boages на площади Конкордия, работавшая с 40-х годов XX века.

          Темы: Туризм  Барселона

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