Власти Барселоны профинансируют сады на крышах города

Финансирование получат проекты, которые выиграли муниципальный конкурс, запущенный в июне прошлого года. Его целью является развитие зелёных зон в жилых городских пространствах, включая террасы и крыши. Всего на победу в конкурсе претендовало 45 проектов.

Проекты-победители будут выставлены в центре La Modelo в рамках Недели архитектуры. Они имеют самые разные характеристики: их площадь варьируется от 83 до 1 тысячи квадратных метров, а бюджет - от 40 до 165 тысяч евро. В общей сложности в результате реализации проектов, в городе будет озеленено более 4 тысяч квадратных метров. При этом сады останутся закрытыми для общественного доступа.

Среди проектов - озеленение одной из крыш зданий Porxos d'en Xifré и одного из зданий больницы Santa Creu i Sant Pau.

У остальных 35 финалистов, а также у объединений местных жителей есть возможность претендовать на ежегодные субсидии на проекты озеленения крыш, которые могут покрыть до 40% стоимости работ.