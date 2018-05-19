Испанский хирург призвал туристов не прыгать с балконов

На Балеарских островах получил особое распространение «балконинг» - экстремальное времяпровождение, которое уже стало причиной гибели нескольких человек. Испанский хирург Хуан Хосе Сегура Сампедро вместе со своими коллегами из больницы Son Espases при Университете Балеарских островов провёл исследование о травмах, связанных с «балконингом», который может включать прыжки по балконам или с балкона в бассейн.

Выяснилось, что 61% пострадавших – британцы, средний возраст которых составляет 24 года. При этом 97% - мужчины, а в 95% случаев экстремалы находились под воздействием алкоголя.

Британские власти, обеспокоенные этим явлением, запустили кампанию по предотвращению несчастных случаев. Как сообщает медик в видеоролике, снятом при сотрудничестве с Министерством иностранных дел Соединённого Королевства, ежегодно к нему поступает 10-15 британцев с черепно-мозговыми травмами или повреждениями позвоночника. По словам врача, самый распространённый сценарий включает двадцатилетних молодых людей, которые развлекаются и пьют больше, чем следует, а после занимаются опасными вещами, залезают на балконы, падают с них и получают травмы на всю жизнь.