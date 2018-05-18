В Андалусии туристкам грозит штраф за оскорбление религиозных традиций

В Севилье религиозное шествие было прервано из-за девичника. В середину процессии вторглась группа туристок, на голове у которых были огромные надувные изделия фаллической формы...

Как сообщают очевидцы, участники шествия попросили девушек удалиться, но они отказались уйти, заявив, что имеют право находиться в общественном месте. В инцидент пришлось вмешаться полиции, которая заставила участниц девичника продолжать праздник в другом месте. Девушкам грозит штраф в размере от 700 до 3 тысяч евро за «оскорбительное поведение».

Испанская конституция напрямую запрещает принижающее достоинство людей поведение в общественных местах, а также дискриминацию, включая проявления ксенофобии, расизма, сексизма и гомофобии.