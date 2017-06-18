В Валенсии запущен передвижной информационный пункт для туристов

В Валенсии представлен первый мобильный пункт туристической информации (Punto Móvil de Información Turística), сообщают информационные агентства Испании. В период до 15 октября специальный фургон, оснащенный по последнему слову техники, будет перемещаться по самым знаковым точкам города и по местам проведения массовых мероприятий и обслуживать гостей города. Отправной точкой микроавтобуса станет площадь Пласа-де-ла-Вирхен.

Фургон оборудован всей необходимой техникой для продажи туристических продуктов и услуг, в том числе специальными экранами и планшетами, с помощью которых туристы смогут познакомиться с туристическим предложением города. Помимо этого, он оснащен платформой, с помощью которой в него смогут попасть клиенты с ограниченными физическими возможностями. Узнать о местоположении фургона можно будет двумя способами: на сайте Туристического фонда Валенсии (Fundación Turismo València) и через его аккаунт в Twitter. Кроме того, ознакомиться с графиком перемещения фургона можно непосредственно на борту.

Планируется, что автобус будет останавливаться в районе Кабаньяль, на площади Доктор Льюч, в Городе искусств и наук и яхтенном порту Marina Real, у Центрального рынка и рынков Колон и Русафа, на площади Пласа-де-ла-Рейна, в районе Эль-Пальмар, возле зоопарка Bioparc, на площади Пласа-де-ла-Вирхен, возле яхт-клуба Club Náutico, у торгового центра El Saler, на площади Пласа-дель-Тоссаль и на проспекте Аламеда. Он также будет обслуживать туристов во время массовых мероприятий.

В общей сложности в Валенсии насчитывается шесть стационарных бюро туристической информации, к которым в этом сезоне добавился вышеупомянутый мобильный пункт обслуживания. Основная задача этих центров – помочь туристам полностью спланировать свой отдых: через них можно забронировать гостиницу и ресторан, приобрести туристический транспортный абонемент Valencia Tourist Card и заказать экскурсию или билеты на культурные мероприятия.