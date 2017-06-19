Аэропорты Мадрида и Барселоны вошли в десятку лучших в мире

Мадридский аэропорт "Барахас имени Адольфо Суареса" и воздушные ворота Барселоны "Эль-Прат" заняли седьмое и восьмое место в списке лучших аэропортов мира, сообщают информационные агентства Испании со ссылкой на данные компании AirHelp. Возглавили рейтинг воздушные гавани Сингапура и Мюнхена.

При оценке учитывались такие параметры, как пунктуальность (отсутствие задержек более чем на 15 минут), качество оказываемых услуг (удобство и чистота терминалов, доступность объектов инфраструктуры, процесс регистрации и досмотра), а также оценки пассажиров. По последнему критерию Эль-Прат и Барахас набрали 7,9 и 7,81 балла соответственно, что значительно превышает средние показатели.

В рамках подготовки списка эксперты AirHelp анализировали данные 76 аэропортов в течение трех месяцев. По итогам воздушные ворота Сингапура набрали 9,7 балла. За ними с показателем в 8,66 следует аэропорт Мюнхена. Замыкает первую тройку аэровокзал Гонконга, набравший 8,4 балла. В первую пятерку также вошли аэропорты Копенгагена и Хельсинки.

Что касается аутсайдеров, значительно отстающих по уровню чистоты, качества услуг и данных пассажирами оценок, то в их числе оказались лондонский Гатвик, а также аэропорты Кувейта, Манчестера и американский Ньюарк Либерти.

Аналогичным образом были оценены и авиакомпании. С точки зрения пунктуальности, качества услуг клиентского обслуживания в процессе подачи жалоб, времени предоставления ответа на них и выплаты компенсаций последние места в списке заняли Ryanair, Monarch, Tunisair, SmartWings и Bulgaria Air. Что касается испанских перевозчиков, то Iberia досталось 48 место, а Vueling – 33-е. Лучшими были признаны Singapore Airlines, Etihad Airways, Qatar Airways, Austrian Airlines и Air Transat.