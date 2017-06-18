Испанский трудовой календарь-2017: праздники и выходные

Общеиспанский трудовой календарь на 2017 год включает в себя в общей сложности 12 праздничных дней, из которых 9 являются общими для всей страны, пишет газета 20 Minutos со ссылкой на резолюцию Генерального управления труда.

В частности, 8 из 12 национальных выходных не подлежат замене или переносу на другой день. В их числе – 14 апреля (пятница), 1 мая (понедельник), 15 августа (вторник), 12 октября (четверг), 1 ноября (среда), 6 декабря (среда), 8 декабря (пятница) и 25 декабря (понедельник). Помимо этого, выходным стал и 6 января, Праздник поклонения волхвов (пятница), который все автономные сообщества решили отмечать именно в этот день.

Помимо этого, регионы получили возможность заменить еще 4 праздничных дня: 2 января (понедельник после Нового года), который стал выходным только в Андалусии, Арагоне, Астурии, Кастилии и Леоне, Мурсии и Мелилье; 13 апреля (Великий четверг), ставший нерабочим для всех автономий за исключением Каталонии, власти которой предпочли перенести его на пасхальный понедельник, 17 апреля; 20 марта (понедельник после праздника святого Иосифа), который отметили только жители Эстремадуры и Мадрида, а также 25 июля, когда отдыхать будут только в Наварре, Галисии и Стране Басков.

К вышеупомянутым праздникам также следует прибавить дни, которые каждое автономное сообщество назначает собственным праздником, и местные выходные дни в отдельных городах. С их учетом общее число праздничных дней достигает 14. В этом году праздничными стали также 1 мая (День труда) и 25 декабря (Рождество Христово), которые не фигурировали в прошлогоднем календаре выходных, так как выпадали на воскресенье.