В Валенсии утопающих спас дрон

Отдыхающие находились в воде на расстоянии около 70 м от берега и не могли самостоятельно выбраться из воды из-за сильных волн и течения. Спасатели Пуэрто-Сагунто впервые прибегли к использованию беспилотного летательного аппарата. Его функция заключаются в том, чтобы сбросить тонущему человеку спасательный жилет, который надувается автоматически при контакте с солёной водой и позволяет оставаться на плаву до прибытия спасательной бригады.

Как сообщается в заявлении мэрии Валенсии, дрон использовали дважды. Сначала помощь понадобилась двум 30-летним купальщикам, а позже – 50-летней женщине. Спасатели отметили, что беспилотник позволил очень быстро произвести операцию.

Пляж Пуэрто-Сагунто известен своими отбойными течениями, из-за которых отдыхающим нередко требуется помощь спасателей. В связи с этим местные власти решили выделить 20 тысяч евро на внедрение дронов в летний сезон.