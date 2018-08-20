Британцы выбирают для отпуска Аликанте

Как отмечают в компании, на Коста-Бланка жителей Великобритании привлекают отличные пляжи, удостоенные «голубых» флагов, вкусная кухня и ночная жизнь.

Столица Аликанте также стала третьим направлением по востребованности среди голландцев, четвёртым – среди немцев и французов, шестым – среди русских и десятым – среди португальцев.

Город также входит в двадцатку самых частых запросов жителей Испании, занимая 12 строчку в этом списке и немного уступая Валенсии.

Столица автономного сообщества занимает четвёртое место среди итальянцев, шестое – среди французов и португальцев, седьмое – среди русских, восьмое – среди немцев и голландцев и десятое – среди британцев.

Данные JetCost основаны на анализе запросов на поездки в период с 15 июня по 15 августа и говорят о том, что Валенсийское сообщество – одно из любимых направлений летнего отдыха у европейцев.