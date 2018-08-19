Валенсия, Пальма и Малага претендуют на звание столицы «умного» туризма

Три испанских города: Валенсия, Пальма и Малага попали в число претендентов на звание Европейской столицы «умного» туризма 2019 года. Всего Еврокомиссия отобрала 10 европейских городов.

Статус столицы подтвердит достижения города по четырём направлениям: устойчивость, доступность, внедрение технологий и культурное наследие. Победителям будет оказана поддержка экспертов в продвижении города как «умного» направления, что позволит увеличить количество туристических визитов.

С испанскими городами соревнуются два французских города: Лион и Нант, Брюссель (Бельгия), Хельсинки (Финляндия), Любляна (Словения), Познань (Польша) и Таллинн (Эстония). В общей сложности Еврокомиссия получила заявки от 38 городов в 19 странах ЕС, но только Испания представила трёх кандидатов.

Два победителя будут объявлены на церемонии, которая состоится в Брюсселе 7 ноября и будет приурочена к Европейскому дню туризма.

Жюри отметило Валенсию как «по-настоящему уютный, умный, интересный и открытый для всех» город, в котором значительные инвестиции направляются на проекты и инициативы, призванные улучшить качество жизни как горожан, так и туристов.

Пальма была названа «современным, доступным и устойчивым» городом, обладающим более чем столетним опытом в туризме, за которым стоят не только пляжи, и но и культура, искусство и кухня.

В Малаге эксперты дали высокую оценку культурным достопримечательностям, которые привлекают всё больше туристов, благодаря подходу, направленному на развитие «умного» туризма. Также отмечается трансформация, которая наблюдалась на Коста-дель-Соль в последние 15 лет.