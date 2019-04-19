В Валенсии пройдет Безумная регата

Команды должны будут отчалить в назначенной точке и постараться вернуться туда же, преодолев небольшой маршрут. Организаторы регаты подчёркивают, что участникам предоставляется полная свобода при выборе «судна». Главное, чтобы это было весело. Награды будут тоже «нескучными», обещают они.

Премировать будут победителей в следующих номинациях: «Самая эффектная команда», «Самое забавное плавсредство», «Самое инновационное плавсредство», «Самое экономичное плавсредство», «Самая отважная семья», «Самый старый моряк», «Самый юный моряк». Особая награда - «Титаник» - достанется тому, кто первый придёт к финишу. При этом большую роль сыграют группы поддержки, которые с берега будут подбадривать свою команду и пытаться сбить с толку соперников.

После соревнований и церемонии награждения всех ждут закуски. А завершится мероприятие танцами.