Ещё один рынок Барселоны закрыл вход для туристических групп

Рынок Sant Antoni в Барселоне запретил вход большим группам туристов по пятницам и субботам. Речь идёт о группах более 15 человек, которые в сопровождении гида приходят сюда на экскурсию. Ранее точно так же поступили рынки Boqueria и Santa Caterina.
Новые правила вступают в силу с мая и будут действовать до 30 октября. А со следующего года запрет будет действовать с 1 апреля по 30 октября.
Кроме того, охрана рынка теперь может «проводить до выхода» и не такие большие группы туристов (менее 15 человек) в том случае, если они создают заторы в проходах и мешают ходить покупателям, а продавцам - вести торговлю.
И это ещё не всё. На всех трех рынках (Boqueria, Santa Caterina, Sant Antoni) теперь запрещается трогать и передвигать продукты, чтобы сделать селфи.Темы: Туризм Барселона