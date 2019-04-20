Работники испанских аэропортов отменили забастовки

Испанские профсоюзы сообщили об отмене забастовок, запланированных на 21 и 24 апреля в аэропортах страны.
Бастовать планировали сотрудники компаний, занимающихся наземным обслуживанием рейсов: подготовкой воздушного судна к полёту, работой с пассажирами, клинингом и т.д. Им удалось прийти к компромиссу в переговорах с управляющей компанией, касающихся условий труда и зарплат.
В период Страстной недели по Испании прокатилась волна забастовок, которая затронула не только аэропорты, но и сектор железнодорожных перевозок.Темы: Туризм