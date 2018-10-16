В Риохе разрешат строить отели на винодельнях

Новый законопроект о земельных участках, не предназначенных для застройки, откроет возможность для создания отелей на территории виноделен в провинции Риоха.

Документ заменит действующий план защиты окружающей среды, который был принят ещё в 1988 году.

Власти Риохи отмечают, что декрет может вступить в силу в конце этого года или в начале 2019. При этом отмечается, что использование виноделен в качестве гостиниц рекомендуется как дополнительный, а не основной вид деятельности.

В законодательстве пропишут, какие участки за пределами населённых пунктов могут застраиваться, а какие находятся под защитой, связанной с сельским хозяйством, экологией, природной, экономической или культурной ценностью. Авторы законопроекта также отмечают, что более 60% территории провинции Риоха подлежит защите по тем или иным критериям. С введением новых правил будут установлены особые зоны, а также планируется выделить в отдельную категорию «сельскохозяйственные территории, представляющие интерес». При этом отмечается, что преобладать в этой категории должны виноградники, поскольку «экономика, культура и традиции этих земель связаны с виноградством, и его необходимо защищать».