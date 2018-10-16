Vueling приближается к Ryanair по числу пассажиров в Испании

Бюджетная авиакомпания Ryanair возглавила рейтинг воздушного трафика в Испании в период с января по сентябрь 2018 года, показав рост в 6,4% по количеству пассажиров по сравнению с прошлым годом.

В общей сложности из испанских аэропортов ирландский лоукостер перевёз 31,7 млн пассажиров.

В Управлении воздушного транспорта и аэропортов Aena отмечают, что Ryanair сдаёт позиции из-за трудовых конфликтов. Его стремительно догоняет испанский лоукостер Vueling который за девять месяцев 2018 года перевёз почти 21 млн пассажиров. За год Vueling увеличил свой пассажиропоток на 11,8%.

Третье место в Испании занимает Easyjet, (13 млн пассажиров), четвёртое – Iberia (почти 12 млн пассажиров). При этом если суммировать пассажиропоток всех авиалиний под руководством испанской компании: Iberia, Iberia Express и Air Nostrum, совокупный результат приблизится к 20 млн человек.