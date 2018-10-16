В Севилье расследуют смерть двух туристов в отеле

По информации агентства Efe, сообщение в службу 112 поступило около 12:30 15 октября. Постояльцы должны были выселиться до полудня, но всё утро не выходили из номера, не отвечали на звонки администраторов и не открывали дверь сотрудникам. В гостинице приняли решение взломать дверь. По вызову прибыла бригада спасателей и полиция. Когда им удалось попасть внутрь, оказалось, что пара была заперта в ванной комнате номера. Мужчина был мёртв, а женщина подавала признаки жизни, но реанимировать её не удалось.

Поскольку ванная комната была плотно закрыта, первым предположением стало то, что они задохнулись угарным газом, после того как сами что-то подожгли. На это указывает также тот факт, то все отверстия в ванной комнате, которые могли бы пропускать воздух также были закрыты.