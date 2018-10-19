В провинции Бадахос пройдёт конкурс средневековых закусок

Финальный этап Конкурса средневековых пинчос и тапас, который проводится уже в девятый раз, состоится 17-18 ноября в городе Оливенса (Бадахос).

Оливенса второй раз подряд будет принимать этот конкурс, организованный Сетью средневековых городов.

На фестивале будут присутствовать 11 поваров, которые получили главные награды в предыдущих конкурсах. По заверениям организаторов, у посетителей будет возможность попробовать конкурсные закуски по цене 2,50 евро.

В финал конкурса прошли закуски из двух городов Бадахоса: Оливенсы и Херес-де-лос-Кабальерос, а также Консуэгры (Толедо), Сьюдад-Родриго (Саламанка) и Мансанарес-эль-Реаль (Мадрид). Также в числе конкурсантов представители Альмасана (Сория), Эстелья-Лисарра (Наварра), Фуэнтеррабии (Гипускоа), Лагуардии (Алава), Сигуэнсы (Гвадалахара) и португальского города Марван.

По правилам конкурса повара могут использовать в своих рецептах только те ингредиенты, которые уже были известны в Средние века, а также им рекомендуется делать упор на наиболее характерные для своего региона продукты,.

Сеть средневековых городов включает 9 муниципалитетов Пиренейского полуострова, и её целью является продвижение их культуры и наследия.