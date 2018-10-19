Цены на такси в Мадриде не изменились, а в Барселоне выросли на 3%

Тарифы на проезд в такси в Мадриде этом году были заморожены, в то время как в Барселоне они выросли на 3%. В двух крупнейших городах Испании службы такси больше других ощущают на себе конкуренцию со стороны сервисов VTC, таких как Uber или Cabify.

Цены на такси в разных городах Испании проанализировала организация по защите прав потребителей Facua в своём ежегодном докладе. По стоимости поездки Барселона занимает 10 место, Мадрид – 14.

Данные были представлены в разгар конфликта между сектором такси и сервисами по аренде автомобилей с водителем (VTC). По данным Министерства развития Испании, в столице больше всего автомобилей VTC. Их число превышает 6 тысяч, что составляет почти половину от общего количества таких машин в стране. К тому же, в Мадриде соотношение автомобилей VTC к обычным такси составляет 2:1. В столице Каталонии на каждые шесть такси приходится около двух машин VTC.

В докладе сообщается, что тарифы такси были заморожены и в других крупных городах, где конкуренция высока, таких как Малага или Валенсия. С другой стороны, в Севилье такси подорожало на 1,77%. В прошлом году тарифы увеличились более чем в двух десятках крупных городов Испании. В среднем тариф за километр вырос на 0,63%.

Самым дорогим из 52 крупнейших городов Испании оказалась Таррагона, за которой следуют Витория и Сан-Себастьян. В десятку также вошли Жирона, Касерес, Льейда, Сория, Памплона, Валенсия и Барселона. Дешевле всего такси можно вызвать на Канарских островах: в Арресифе или Лас-Пальмас, а также в Кадисе.