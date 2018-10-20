Испанские метеорологи предупреждают о ливнях в выходные

В выходные на многих территориях Пиренейского полуострова, а также на Балеарских островах продолжатся сильные ливни. В некоторых районах прогнозируется выпадение до 300 мм осадков в течение 12 часов.

В Государственном метеорологическом агентстве Испании сообщают, что математические модели указывают на вероятные проливные дожди, в связи с чем жителям рекомендуют внимательно следить за прогнозами погоды и проявлять осторожность, поскольку не исключены подтопления и наводнения.

Отмечается, что интенсивные ливни в эту пору года не являются аномалией для Средиземноморья. В Испании этот осенний феномен получил название «холодная капля» (gota fría). Тем не менее, некоторые исследования говорят о том, что привычные для Испании природные явления могут со временем усиливаться в связи с глобальным потеплением, хотя в метеорологическом агентстве эти данные не подтверждают.

Особую осторожность в выходные следует предъявлять жителям Валенсийского сообщества. В Кастельоне и Теруэле был введён красный уровень опасности в связи с осадками. Проливные дожди ожидаются в Валенсии, Таррагоне и на Балеарских островах, а также, в меньшей степени, в Мурсии и некоторых частях Андалусии. Во внутренних регионах прогнозируются небольшие осадки.

К началу следующей недели интенсивность осадков спадёт.