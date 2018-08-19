В опасных зонах на пляжах Бенидорма установили линии буйков

Совет по пляжам Бенидорма (Аликанте) установил две линии буйков на расстоянии 100 м от берега на пляже Levante в районе площади Торрехо и на пляже Poniente у Пасео-де-Тамариндос.

Установка буйков призвана повысить безопасность среди купающихся. Зоны, где появились ограничительные линии, скалистые и подвержены действию отбойных течений.

Спасатели отмечают, что в дни, когда море неспокойно, люди нередко сталкиваются с затруднениями при выходе из моря из-за камней и течения. При необходимости буйки могут стать спасательным элементом, так как человек, находящийся в воде, может держаться за них и оставаться на плаву до прибытия спасателей.

С инициативой установить ограничительные линии выступила местная Ассоциация домохозяек. Власти собираются оставить поплавки в этих зонах на протяжении всего года.