Под Мадридом прошёл международный конкурс живых статуй

Площадь Испании в пригороде Мадрида Леганесе стала местом проведения ежегодного Международного конкурса живых статуй, который превратился в одно из главных событий праздника Бутарке.

В конкурсе было представлено 11 живых статуй от участников из Испании, Португалии и Кубы. Зрители смогли увидеть фигуры Скрипача, Хмурого человека, Пугала, Бродячей торговки, «Моисея» Микеланджело, Иосифа Плотника, Графини и крестьянки, а также композиции «Какое вкусное вино», «Поцелуй рук» и «Нет».

Жюри присудило участникам премии за лучший костюм, лучшую статику и лучшие движения, а местные жители выбрали своего победителя. Лучшей живой статуей стала Бродячая торговка, которой досталась награда за лучшие движения и приз зрительских симпатий.