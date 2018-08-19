Немцы предпочитают Майорку: самое популярное направление-2018

Жители Германии этим летом чаще всего ищут авиабилеты в Пальму. Среди португальцев это направление занимает третье место по популярности запросов, среди британцев – четвёртое, среди русских, французов и голландцев – пятое, среди итальянцев – шестое.

Анализ запросов на портале Jetcost также показал, что столица Майорки – четвёртая по востребованности среди испанцев.

Также у пользователей портала пользуются высоким спросом авиабилеты на Ибицу. Среди итальянцев это второй по популярности запрос, а среди испанцев – девятый. В мировом рейтинге Ибица находится на 13 месте.

Ещё один остров Балеарского архипелага – Менорка, также вошёл в десятку популярных запросов у португальцев и занял 18 место среди жителей Испании.