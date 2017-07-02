В музее Прадо проходит тематический тур, приуроченный к гей-параду World Pride

В мадридском музее Прадо организован специальный тематический тур, приуроченный к гей-параду World Pride 2017, сообщает The Local. В число его экспонатов вошли картины Сандро Боттичелли, которого обвиняли в содомии, бюст Аристогитона, ставшего одной из знаковых фигур борьбы с тиранией в Афинах наряду с его юным возлюбленным Гармодием, а также работы французской художницы XIX века Розы Бонёр, которая открыто жила с женщиной.

"В каждой культуре и в каждую эпоху гомосексуальность была практически неотъемлемой частью человеческого бытия вне зависимости от того, как ее интерпретировали с точки зрения морали и религии", - отметил куратор выставки Карлос Наварро.

Экспозиция объединяет 29 объектов из коллекции музея. Некоторые из них ранее никогда не выставлялись. Ее основная задача – показать, как представители ЛГБТ-сообщества изображались в искусстве во времена как нетерпимости, так и социального одобрения.

Так, скульптуры вышеупомянутого Аристогитона обычно выставлялись вместе с изображениями его юного любовника Гармодия, что соответствовало существовавшей в Древней Греции традиции отношений между молодыми и взрослыми мужчинами. Вместе они убили тирана Гиппарха, что фактически привело к установлению демократии. Афиняне были так благодарны, что начали возводить статуи в честь своих героев, и это был первый в античности случай изображения простых людей, а не богов. Впоследствии, когда гомосексуалистов начали преследовать, существовани этих скульптур напоминал о том, что когда-то однополые отношения были социально приемлемыми и могли бы стать таковыми снова.

Помимо этого, в состав экспозиции входит серия картин Боттичелли "Новелла о Настаджо дельи Онести". Художник обвинялся в содомии и даже предстал перед судом, однако в итоге был оправдан. Во Флоренции XV века однополая любовь вновь начала становиться привычной частью бытия, однако власти резко этому препятствовали. Для Боттичелли судебный процесс был шоком. Спустя некоторое время потрясенный художник стал последователем доминиканского монаха Джироламо Савонаролы, призывавшего к покаянию и отказу от грешной жизни. В итоге художник, некогда ставший пионером в изображении сцен из классической мифологии, собственноручно уничтожил многие свои работы. Аналогичная история произошла и с Леонардо да Винчи, характер которого из жизнерадостного и светлого превратился в крайне скрытный в результате судебного разбирательства по ложному обвинению в мужеложстве.

Совсем не такой была история Розы Бонёр, чья картина "Эль Сид" с изображением льва, животного, которое она очень любила и держала у себя дома, также представлена на выставке. По словам Наварро, художница была пионеркой "не только в том, что касалось ее сексуальности и образа жизни, но и с точки зрения социального признания. Она была богата, знаменита и сама управляла своей жизнью в те времена, когда женщины находились на втором плане". Рядом с картиной можно увидеть копию разрешения на "трансвестизм", выданного французской полицией, благодаря которому Бонёр могла носить брюки.