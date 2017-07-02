Знаменитые братья-кулинары Рока откроют шоколадную фабрику в Жироне

В следующем году знаменитые братья-кулинары Рока откроют шоколадную фабрику в Жироне, сообщают информационные агентства Испании. Соответствующее заявление шеф-повар Жоан Рока сделал в минувший вторник в ходе церемонии по случаю 15-летия рейтинга The World's 50 Best Restaurants, которая прошла в Барселоне.