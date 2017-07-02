В следующем году знаменитые братья-кулинары Рока откроют шоколадную фабрику в Жироне, сообщают информационные агентства Испании. Соответствующее заявление шеф-повар Жоан Рока сделал в минувший вторник в ходе церемонии по случаю 15-летия рейтинга The World's 50 Best Restaurants, которая прошла в Барселоне.
Новое предприятие будет тесно сотрудничать с малыми производителями "в поисках аутентичности", объяснил Жорди Рока. Ожидается, что фабрика разместится на площади Каталонии в самом центре Жироны.Темы: Туризм Жирона