В Саламанке появились ночные экскурсии в башни иезуитской школы

Жители и гости Саламанки теперь смогут принять участие в ночных экскурсиях Scala Coeli, включающих в себя подъем на башни иезуитской школы Ла-Клересия. Об этом сообщают информационные агентства Испании. Эта инициатива организуется городским Управлением туризма в сотрудничестве с Папским университетом Саламанки уже четвертый год подряд. Маршруты проводятся с 22:00 до полуночи. Последнюю группу участников запускают в 23:20. Экскурсии будут проводиться в июле, августе и сентябре по пятницам и субботам. Стоимость участия в них составляет 5 евро. Для детей до 12 лет вход бесплатный.

В ходе визита участники смогут посетить эмпоры и трибуны, откуда открывается вид на внутреннюю часть здания, а также пройти на балкон, откуда видны главный алтарь и барочный запрестольный образ.

Выставочное пространство, в свою очередь, поделено на три части. В первой гости увидят портреты королевы Маргариты Австрийской и короля Филиппа III, а также документы, связанные с основанием Королевской иезуитской школы. Второй зал отведен под информацию о различных этапах строительства здания, предшествовавших ему событиях и влиянии других исторических событий, а также о прочих иезуитских школах Испании и их распространении в Америке. Помимо этого, в состав экспозиции также входят документы, содержащие сведения об архитекторах Хуане Гомесе де Мора и Андресе Гарсия де Киньонес. Наконец. третий зал посвящен "новому Возрождению".

Маршрут также проходит по лестницам, ведущим к башням церкви. Поднявшись к ним, гости смогут посетить колокольню и насладиться видами на ночной город.

Представители мэрии также напомнили, что в июле и августе не будут проводиться дни открытых дверей, во время которых в остальные месяцы года по вторникам с 10:00 до 12:00 здание можно посетить бесплатно.