В Малаге зажгли рождественские огни

На центральной улице Calle Larios огни торжественно зажгли в пятницу в 19:00. На мероприятии присутствовал мэр Малаги Франсиско де-ла-Торре. Перед этим в 18:30 на площади Plaza de las Flores прошло детское представление «Храбрый Пенеке». До 20:00 на этом же месте самым маленьким раздавали воздушные шары с рождественскими пожеланиями, а на площади Конституции (Plaza de la Constitución) прошел концерт дуэта Анди и Лукас.

В этом году праздничная иллюминация на улице Calle Larios будет сопровождаться композициями Wizards in Winter в исполнении Trans-Siberian Orchestra, Feliz Navidad Boney M и Christmas Festival The Boston Pops Orchestra. Рождественские огни на протяжении 44 дней будут освещать Paseo del Parque, площади La Marina, Constitución, Carbón, Alameda, Soho, а также улицы Larios, Córdoba, Puerta del Mar и другие.

По информации Europa Press, ежедневно на Calle Larios будет проходить по два световых шоу. Предварительное время начала сеансов: 18:30 и 20:00, точное время будет объявлено муниципалитетом позже.