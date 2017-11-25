На Лансароте задержали двух человек за кражу в отеле

Гражданская гвардия задержала 14 ноября в городе Яйса на острове Лансароте двух человек, которые подозреваются в совершении кражи в ресторане одного из местных отелей.

Оба задержанных – испанцы, один из них – несовершеннолетний, второму – 27 лет. Как сообщается в официальном заявлении полиции, инцидент произошёл 25 октября. Задержанные скрылись с двумя портативными устройствами, которые персонал заведения использовал для работы. Опознать воров удалось с помощью записей с камер видеонаблюдения. Через несколько дней одного из них заметили в другом заведении, где он был незамедлительно задержан. Днём позже был арестован и второй подозреваемый, а также были изъяты украденные вещи – два персональных компьютера общей стоимостью 640 евро, которые впоследствии вернули владельцам.

Расследование продолжается. Полиция предполагает, что в краже может быть замешан ещё один человек.