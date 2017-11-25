В Испании стартует распродажа ЖД-билетов по 25 евро

В ночь на субботу железнодорожная компания Renfe начинает новую распродажу билетов. В честь 25-летия высокоскоростных линий AVE 25 тысяч билетов поступают в продажу по цене 25 евро.

Акция стартует в 00:00 в субботу. Билеты можно приобрести любым привычным способом, за исключением мобильного приложения Renfe. Например, на сайте Renfe. Акция распространяется на поездки в период до 26 февраля 2018 года.

Это уже восьмая распродажа билетов AVE по 25 евро. Как сообщают в Renfe, в прошлый раз во время проведения аналогичной акции, была зафиксирована рекордная активность пользователей на сайте компании: 55 тысяч запросов в минуту.

Для повышения качества обслуживания в период распродажи были проведены некоторые технические улучшения: увеличена полоса пропускания и количество серверов, заблокированы подозрительные IP-адреса, а также усилены справочные каналы и каналы технической поддержки.