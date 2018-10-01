В Малаге вводят «мусорный» сбор на туристическое жильё

Владельцам туристических апартаментов, расположенных в городе Малага и зарегистрированных при Совете Андалусии, придётся с 2019 года платить новый сбор – на мусор.

Мэрия Малаги на этой неделе одобрила введение дополнительного сбора для такого типа жилья. Технически он включается в сбор за услуги по уборке мусора, который применяется для коммерческих организаций города. Но для туристических апартаментов он будет рассчитываться особым образом: в зависимости от количества комнат. Так, для домов и квартир с количеством комнат от 1 до 4 сумма к оплате будет составлять 63,9 евро в год, от 5 до 8 комнат – 127,80 евро в год, от 9 до 12 комнат – 191,70 евро в год, а при наличии более 12 комнат нужно будет платить 255,6 евро в год.

Мэрия столицы Коста-дель-Соль планирует собрать с помощью этих мер порядка 316 тысяч евро.

В то же время, ассоциация туристического жилья пообещала подать в суд, чтобы оспорить введение сбора.