1 октября самые красивые деревни Испании отмечают свой праздник

1 октября – День самых красивых деревень Испании, в число которых входят 68 населённых пунктов. Они объединены в ассоциацию, чтобы продвигать свои богатые исторические традиции и ценности.

В честь годовщины основания ассоциации 68 администраций поднимают флаги и зачитывают манифест в поддержку борьбы за сохранение художественного и культурного наследия деревень.

День самых красивых деревень также помогает им заявить о существующих проблемах и найти для них решение.

Поскольку 1 октября выпало на понедельник, многие муниципалитеты решили организовать бесплатные мероприятия в выходные. Среди них – посещение музеев и храмов, развлечения для самых маленьких, экскурсии и спортивные мероприятия.