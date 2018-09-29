Самый красочный в мире фестиваль приходит на Коста-дель-Соль

Праздник Холи, который собирает тысячи людей по всему миру, приходит в Андалусию, а точнее – в Сан-Педро-де-Алькантара (Малага). Красочное во всех смыслах действо пройдёт 6 октября.

Родина Холи – Индия, где фестиваль красок знаменует начало весны и новой жизни.

Фестиваль на Коста-дель-Соль, помимо ярких красок, будет включать выступления диджеев, живую музыку и танцевальные шоу. Начало – в 19:00 на площадке рядом со школой Teresa de León.

Входной билет обойдётся в 12 евро, но для заранее зарегистрировавшихся участников обещают скидки.