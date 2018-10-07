В Малаге появится новая пристань для суперъяхт

В городе уже начался конкурс на реализацию проекта. У инвесторов есть три месяца на то, чтобы представить свои предложения. Максимальная ставка составляет 9,5 млн евро.

Пристань планируется построить в порту Маркес-де-Гуадиро. Она сможет вмещать до 40 судов длиной от 30 до 100 м и будет занимать площадь в 41,5 тысяч м2 в воде и 4,8 тысяч м2 на суше. Также будет сконструирован пирс протяжённостью 770 м.