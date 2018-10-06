Римский театр в Картахене продлевает график по случаю Национального праздника

Римский театр, расположенный в Картахене (Мурсия) продлевает время работы в день Национального праздника Испании и следующие за ним выходные. В Картахене рассчитывают на приток туристов 12-15 октября, и с помощью этой акции хотят дать возможность посетить античное сооружение всем, кто приедет в город.

В пятницу и субботу музей будет открыт для посетителей с 10:00 до 18:00, в воскресенье и понедельник – с 09:00 до 17:00.

В среднем посещение Римского театра занимает около часа. По амфитеатру можно гулять самостоятельно, так как знакомиться с ним помогают информационные панели, видео, макеты и интерактивные материалы. Также посетителям предлагается аудиогид на испанском, английском или французском языке.

Кроме того, 13 и 14 октября можно будет нанести «виртуальный визит» в амфитеатр с помощью VR-очков. Виртуальные технологии позволят погрузиться в атмосферу древнего мира и увидеть театр таким, каким он был в свою эпоху.

В музее также проходят временные экспозиции: выставка, посвящённая юбилею музея, и фотовыставка об исторических местах и традициях Картахены. Помимо этого, в музее предлагают театрализованные представления и тематические маршруты.