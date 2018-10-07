В 2019 спрос на пляжный отдых в Испании снизился

Испанская конфедерация туристических агентств прогнозирует в 2019 году спад туристического потока из-за рубежа на 15-20% на таких направлениях как Коста-дель-Соль, Канарские и Балеарские острова.

В объединении объясняют свой прогноз тем, что у туроператов сейчас «другие интересы», а конкуренция со стороны Турции и Египта растёт. Ещё один фактор, который может сказаться на потоке туристов – популярность бюджетных авиалиний, особенно на британском рынке, который является главным «поставщиком» туристов в Испанию.

В случае с Балеарскими островами сокращение также может быть вызвано введением туристического сбора.

В связи с этим в ассоциации рекомендуют предпринимателям «не ждать до последнего», чтобы представить цены для испанских туристов, поскольку внутренний туризм может компенсировать спад. Также отмечается, что турагентствам следует активно заниматься поиском новых зарубежных рынков.