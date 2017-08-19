В мадридском метро установят 2200 зарядных устройств для телефонов и планшетов

Для этого будет использоваться энергия, генерируемая при торможении поезда.

По информации агентства Europa Press, на станциях мадридского метро в первом квартале 2018 года будет установлено более 2200 USB-портов для зарядки мобильных телефонов и других электронных устройств. Сообщается, что они появятся почти на всех станциях, а в будущем - и в вагонах поездов.

По официальной информации, на станциях будет по четыре разъёма на каждой платформе. Они будут совместимы с любыми типами устройств, включая мобильные телефоны и планшеты, а также будут оснащены функцией быстрой зарядки.

Зарядить батарею можно будет бесплатно. Устройства снабдят комплексной защитой от перепадов напряжения и коротких замыканий. Зарядные устройства имеют маркировку CE, что свидетельствует об их полном соответствии стандартам Евросоюза.