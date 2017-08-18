Из-за нового витка забастовки в Барселоне закрыли несколько музеев

Около десятка музеев в Барселоне были вынуждены закрыться в четверг, 17 августа, из-за бессрочной забастовки, которую днём ранее объявили работники компании Ciut'art, которая предоставляет музеям услуги по обслуживанию и информированию посетителей, пишет газета La Vanguardia.

Среди учреждений, которых коснулась забастовка – Музей современного искусства Барселоны (MACBA), Фонды Жоана Миро и Антони Тапиеса, Центр современной культуры, музеи музыки и дизайна, монастырь Педральбес, дворец Виррейна и исторический архив.

Как сообщают в Институте культуры Барселоны, посредством этой акции работники хотят заявить о своей незащищённости.

В Музее современного искусства заявили, что музей не может вести непосредственные переговоры с бастующими, поскольку они являются сотрудниками сторонней организации. Представители MACBA при этом подчеркнули, что уважают право работников на забастовку, хотя и считают её необоснованной. В музее также отметили, что в июле был принят ряд мер по улучшению условий труда, включая повышение заработной платы.