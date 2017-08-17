Составлено расписание забастовок в испанских аэропортах

Испанские профсоюзы объявили о забастовке, которая начнется в аэропортах 15 сентября и продлится 25 дней с перерывами. Бастовать будут спасатели, работники парковок, электрики, персонал торговых зон и некоторые другие службы.

Об этом решении объявили в минувшую среду организации CCOO, UGT и USO. Требования профсоюзов все те же - улучшить условия труда и повысить зарплаты. Пока, по словам активистов, правительство никак на них не реагирует.

На сегодняшний день утверждено следующее расписание забастовок. Они пройдут 15, 17, 22, 24 и 29 сентября; затем 1, 6, 11, 15, 27, 30 и 31 октября; потом 3 и 5 ноября. Последняя череда забастовок состоится 1, 4, 5, 7, 8, 10, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря. Каждая забастовка продлится 24 часа.