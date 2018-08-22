В Мадриде за Uber теперь можно платить наличными

Начиная с этой недели, клиенты компании Uber в Мадриде могут оплачивать поездки наличными. В ближайшее время такая форма оплаты также дополнит привычные электронные методы в Барселоне и Малаге.

В компании пояснили, как будет работать новый формат. После того как пользователь укажет в приложении пункт назначения, система рассчитает стоимость и предложит пассажиру выбрать способ оплаты. Выбрав расчёт наличными, клиент по завершении поездки должен будет передать соответствующую сумму водителю, после чего, как и в случае с электронной оплатой, квитанция придёт на электронную почту, привязанную к аккаунту. Отмечается, что введение нового способа оплаты не повлияет на привычную работу сервиса, и поездки по-прежнему должны быть заказаны заранее и зарегистрированы в приложении.

В компании отметили, что нововведение сделает услугу более доступной для большего числа потенциальных клиентов.

Среди водителей также проводят разъяснительную работу по поводу важности регистрации поездки, и строго запрещают подбирать пассажиров на улице.