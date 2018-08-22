Дворец Монклоа открывает свои двери для посетителей

Начиная с сентября, в официальную резиденцию председателя правительства Испании Дворец Монклоа можно будет попасть на экскурсию.

Для посетителей откроют сады и некоторые залы заседаний, в том числе, зал, где собирается Совет Министров, а также зал, где проводятся пресс-конференции.

Как сообщили представители Дворца Монклоа в социальных сетях, на экскурсии нужно будет записываться заранее.

Испанское правительство, таким образом, последовало примеру других государственных органов, где существует подобная практика, включая Конгресс, Сенат и Верховный суд.