В аэропортах Канарских островов самые дорогие в Испании парковки

Аэропорты на Канарских островах лидируют в Испании по тарифам на автомобильных стоянках.

По данным портала AirHelp, который специализируется на помощи авиапассажирам, в аэропорту на Фуэртевентура и Ла-Пальме оставить машину на неделю на парковке обойдётся в 67 евро, на Лансароте – 72,40 евро, на Гран-Канарии и Тенерифе – 85 евро.

Самыми дешёвыми с точки зрения парковки оказались аэропорты Пальмы (44 евро в неделю), Мелильи (48,35 евро в неделю) и Аликанте (49 евро в неделю).

Что касается официальных парковок Управления воздушного транспорта Aena, самые высокие тарифы зафиксированы на Ибице, в Барселоне и на Канарских островах. Так, цена за неделю без предварительного бронирования на официальной стоянке в аэропорту Ибицы составляет 92,50 евро, в Барселоне – 88,45 евро, в главных канарских аэропортах – 85 евро.

В то же время отмечается, что место на стоянке Aena с прямым доступом в терминалы можно забронировать заранее с помощью мобильных устройств, что позволяет сэкономить на стоимости парковки.

В некоторых аэропортах существует услуга VIP-стоянок. В этом случае клиент может приехать прямо в терминал, где его встретит водитель, который доставит автомобиль на стоянку и будет ждать владельца машины по возвращении